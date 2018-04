Ex-dirigente é julgado em Portugal O ex-presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, foi a julgamento hoje sob a acusação de desviar US$ 1 milhão dos cofres do clube durante a venda do goleiro russo Sergei Ovchinnikov para o Alverca, além de outros crimes. Os promotores fizeram 14 acusações de apropriação indébita de dinheiro do Benfica, e uma de lavagem de dinheiro. Azevedo presidiu o Benfica de 97 a 2000. Azevedo, advogado de 44 anos, negou as acusações. Ele pode pegar 8 anos de prisão por desvio de recursos e 12 anos por lavagem de dinheiro. A acusação principal da promotoria foi em relação à transação envolvendo Ovchinnikov, cuja transferência de recursos foi feita através de contas em bancos estrangeiros. Parte dos recursos que teriam sido desviados foram utilizados na compra de um iate, disseram os promotores. Azevedo ficou em prisão domiciliar e posteriormente foi para a cadeia, pois a Justiça temia que o ex-dirigente fugisse do país. Os promotores também o acusam de depositar cheques, somando US$ 4,48 milhões, do clube para contas em bancos estrangeiros, e investigadores acreditam que Azevedo tenha forjado documentos para obter a transferência do dinheiro.