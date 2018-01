Ex-dirigentes não comparecem à CPI Convocados para prestar depoimento na CPI do Futebol nesta terça-feira, no Senado, o ex-conselheiro do Vasco da Gama, Ivon Bernado Morgado e o sócio-benemérito do clube, João Manuel de Almeida, não compareceram à comissão, mas enviaram justificativas aos senadores, prometendo comparecer "em outra oportunidade". Segundo Morgado, que apresentou atestado médico da Policlínica de Botafogo, no Rio de Janeiro, Eurico Miranda, atual presidente do Vasco, fazia constantes visitas para tomar dinheiro emprestado. Eurico Miranda, diz Morgado, "pegava dinheiro para despesas do fundo da campanha e não prestava contas". Ainda de acordo com a correspondência da Ivon Morgado, à CPI, no ano de 1976, Eurico Miranda "aproveitou-se do relacionamento da campanha e conseguiu o emprego de gerente da Besouro Consórcio, de maneira ´sutil´". A carta do ex-conselheiro acusa Eurico Miranda de três anos depois, haver assumido o controle do fundo de campanha e não prestar contas. "O que é surpreendente" , disse Morgado, é que em 1982, Eurico Miranda rompeu com o grupo político de Antônio Soares Calçada, lançou-se candidato, foi derrotado, mas acabou sendo convidado "para o cargo de vice-presidente de Futebol", na chapa de Calçada. Nas eleições do ano passado, Eurico Miranda tornou-se presidente do clube "com o apoio de Calçada", diz Morgado. "Pela sua incompetência, prepotência, truculência, grosseria e mentiras, não é difícil prever as dificuldades que o Clube de Regatas Vasco da Gama passará durante sua administração", concluiu Ivon Bernado Morgado, em carta à CPI. Já o sócio João Manuel de Almeida, que não apresentou atestado médico, disse em sua carta à CPI que "motivos imperiosos impediram o meu comparecimento" para depor, mas alerta à comissão que "pouco poderá acrescentar ao deslinde das investigações, uma vez que, somente na década de 70, exerceu o cargo de vice-presidente de Esportes de quadra de salão." Nesta quarta-feira, durante reunião administrativa, a comissão deve analisar uma nova data para os depoimentos de Ivon Bernado Morgado e João Manuel de Almeida.