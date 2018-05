Ex-Fluminense, Gerson desmente rumores e garante que fica na Roma

O fraco início de trajetória de Gerson na Roma levantou rumores sobre uma possível saída do brasileiro nas últimas semanas. A situação incomodou o jovem meia de 19 anos, formado no Fluminense, e ele veio a público nesta terça-feira para esclarecer. O jogador desmentiu qualquer negociação e garantiu que seguirá no clube italiano.

"Em nenhum momento pensei ou penso em deixar a Roma agora. Me sinto em extrema evolução no clube e cada vez mais adaptado ao país, ao time e à maneira de jogar do futebol italiano", escreveu em sua página no Instagram. "Queria esclarecer que não existe nenhuma negociação para que eu seja emprestado a outro clube e também não penso nisso nesse momento. O meu foco é total em ajudar o Roma nesta temporada."

Revelado pelo Fluminense e considerado uma grande promessa do futebol brasileiro, Gerson foi comprado por cerca de 16 milhões de euros e chegou à Itália cheio de expectativa para esta temporada. No entanto, o garoto tem sofrido com a adaptação no novo país e pouco tem mostrado em campo.

Até o momento, foram somente sete partidas oficiais pelo clube, sem nenhum gol marcado. Mas ele mesmo faz questão de ressaltar que ainda está em período de adaptação. "Estou apenas nos meus primeiros meses no futebol italiano e sinto que, por toda a estrutura oferecida pelo clube, irei evoluir ainda mais."