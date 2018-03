´Ex-garçom´, Marcos Aurélio vira homem-gol no Santos O Santos queria um atacante velocista, com capacidade de fazer assistência aos companheiros. Contratou Marcos Aurélio e descobriu um artilheiro. Em 13 jogos, o baixinho de 1,67m e poucas palavras já fez cinco gols e teve participação direta em pelo menos outros três. O da virada contra o Ituano, domingo à tarde, em Itu, teve a marca de um jogador ousado e que sabe o que faz com bola. "Estou marcando gols porque o nosso time cria muitas chances", explica Marcos Aurélio, que destaca a facilidade com que os meias Zé Roberto e Cleber Santana chegam à área e a movimentação de Rodrigo Tiuí, que não atuou diante do Ituano. "Também tenho liberdade para ir para o meio, e assim fico em condições para finalizar." Marcos Aurélio nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, mas deu seus primeiros passos no futebol no terrão do Corinthians, entre 2002 e 2003. Foi dispensado ao completar 19 anos, e em 2004, transferiu-se para o União Barbarense, onde se profissionalizou. Daí para frente, Marcos Aurélio deslanchou e foi um dos destaques do time na conquista do título da série C do Brasileiro, em 2004. Em 2005, sagrou-se campeão goiano, jogando pelo Vila Nova. No ano seguinte, disputou o Paulistão pelo Bragantino. Na derrota por 3 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro, Marcos Aurélio não fez gol, mas deu muito trabalho à defesa do time da Baixada. No Brasileiro, já pelo Atlético-PR, fez um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Arena da Baixada. E despertou o interesse de Vanderlei Luxemburgo pelo seu futebol. Sua contratação, em 9 de janeiro, transformou-se numa novela. Depois das grandes atuações, inclusive na co-autoria de um gol antológico de Denis Marques contra o Nacional, do Uruguai, na Arena Baixada, pela Copa Sul-Americana, os dirigentes do clube rubro-negro sentiram que poderiam ganhar muito dinheiro na sua transferência. E entraram com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando que tinham recebido do Bragantino a preferência de compra de 50% dos direitos federativos do jogador. Porém, para a sorte do Santos, a Justiça liberou Marcos Aurélio. O clube da Baixada alega que o próprio jogador teria comprado 50% dos direitos que estavam presos ao Bragantino. Volta aos treinos nesta terça O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter o time completo e descansado para enfrentar o Gimnasia y Esgrima, em La Plata, Argentina, quinta-feira às 19 horas, pelo Grupo 8 da competição. Os jogadores titulares voltam nesta terça-feira à tarde e o time deve ser: Fábio Costa; Denis (Pedro), Adailton, Antônio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cleber Santana e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. A contusão de Ávalos é mais grave do que os médicos supunham. O zagueiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito contra o Ituano, domingo, e vai ficar de quatro a cinco semanas em tratamento.