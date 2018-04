Ex-Goiás, centroavante Léo Gamalho será apresentado na Ponte Preta nesta terça

A busca por um camisa 9 parece finalmente ter chegado ao fim na Ponte Preta com a contratação de Léo Gamalho. O atacante de 31 anos é aguardado em Campinas (SP) nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato, que deve ir até o fim do Campeonato Paulista de 2018, em meados de maio.

Indicado pelo técnico Gilson Kleina, com quem trabalhou no Goiás até o primeiro semestre deste ano, Léo Gamalho havia sido afastado na semana passada pelo treinador Argel Fucks e entrou em um acordo com a diretoria esmeraldina no último sábado para rescindir o contrato.

Como vinha jogando na Série B, o novo reforço pode fazer a sua estreia já neste domingo contra o Botafogo, em Campinas, se seu nome for publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Léo Gamalho chega para acabar com uma carência do elenco porque o jovem Yuri é o único que possui características parecidas.

Natural de Porto Alegre, o atacante foi revelado pelo Internacional e passou por Botafogo-RJ, América-RN, Barueri-SP, ABC, ASA, Ceará, Santa Cruz, Bahia, Avaí, Goiás, Nacional-URU, Valdevez-POR, Shenyang Dongjin-CHN e Pudong Zobon-CHN. Seu melhor momento na carreira foi no Santa Cruz, em 2014, marcando 32 gols em 57 jogos.

RECUPERAÇÃO - Sem vencer há quatro rodadas, a Ponte Preta vem de três empates seguidos - todos por 0 a 0 contra Vasco, Fluminense e Sport - e está próxima da zona de rebaixamento, em 14.º lugar, com 24 pontos.

A delegação só voltou do Recife no final da tarde desta segunda-feira e começa nesta terça a trabalhar visando os dois jogos em casa contra Botafogo e Atlético Mineiro. A expectativa é pela volta de vários titulares como o meia Renato Cajá e o volante Elton, recuperados de lesão, e o atacante Emerson Sheik, poupado no último jogo. Além da volta do zagueiro Marllon, que cumpriu suspensão automática.