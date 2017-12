Ex-goleiro Carlos brilha no interior Carlos Roberto Gallo é mais um corintiano feliz. Ídolo do clube nos anos 80, o ex-goleiro festeja um título, o de campeão da Copa Federação Paulista de Futebol, com o Noroeste, depois da vitória sobre o Rio Claro na final, domingo. Hoje, atua como preparador de goleiros do time de Bauru, com o qual vai participar do Campeonato Paulista. Carlos não perdeu as qualidades que o fizeram goleiro titular do Corinthians, da Ponte Preta, e da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Mas a tranqüilidade é a característica que mais chama atenção no ex-jogador de 49 anos. Por opção, saiu dos grandes centros do futebol e foi morar em Bauru, a 343 km de São Paulo. ?As condições de trabalho são mais importantes do que a projeção?, compara. ?O importante é ter pessoas de confiança ao seu lado.? Há um ano, Carlos deixou a carreira de treinador e se tornou preparador de goleiros do Noroeste. ?Tem sido uma experiência boa, pois o fato de eu ter sido treinador me deu visão mais ampla do trabalho com os goleiros?, diz. ?Na minha época, só o atacante era valorizado, mas hoje o goleiro representa 50% de uma equipe em termos de tranqüilidade e equilíbrio emocional.? Nos 22 anos de carreira, Carlos também defendeu o Malatyaspor, da Turquia, Atlético-MG, Guarani, Palmeiras e Portuguesa. Foi campeão paulista pelo Corinthians, em 1988, e, como treinador, levou o Juventude, de Primavera do Leste, ao título mato-grossense do ano 2000, além de uma passagem pelo Bandeirantes, do Paraná. ?Havia a possibilidade de eu ficar em São Paulo, também poderia voltar ao Mato Grosso, até que surgiu a proposta do Noroeste?, comenta. ?Estou tendo a chance de cursar a faculdade de educação física, um projeto antigo, e exercer uma nova função.? Carlos só deixa a calma de lado para para falar do Noroeste, que ajudou a promover para a Série A-1 do Campeonato Paulista de 2006. Assim como os torcedores do clube, entusiasma-se para comentar o projeto. ?O maior mérito da diretoria é fazer um trabalho planejado, de acordo com nossas possibilidades econômicas?, comenta. ?O Damião Garcia (empresário) resgatou a tradição do Noroeste e conseguimos disputar dois títulos este ano?, afirma, referindo-se à Série A-2 e à Copa Federação Paulista. Tudo o que aprendeu nos gramados, o ex-goleiro procura transmitir aos seus pupilos, o experiente Maurício, ex-Corinthians, além de Gustavo, Rafael Defendi e Tiago, formados nas categorias de base do Noroeste. Mas garante que não se vale da imagem que construiu para impor sua autoridade. ?Não me sinto e não me coloco como referência para ninguém, pois não adianta a gente dizer o que já fez. É preciso trabalhar.?