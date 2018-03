Ex-goleiro do Barça morre em acidente Javier Gonzalez Urrutikoetxea, goleiro do Barcelona nos anos 80, morreu na madrugada desta quinta-feira em acidente de carro. O ex-jogador, de 49 anos, perdeu o controle de sua Mercedes 320, em uma estrada que dá acesso à capital da Catalunha, saiu da pista, bateu na grade de proteção e não teve tempo nem de ser socorrido. No momento do choque estava sozinho e sem cinto de segurança. "Urruti", como era chamado, nasceu em San Sebastián, no País Basco, e iniciou carreira no Real Sociedad. Em 76, trasnferiu-se para o Espanyol, de onde saiu em 81 para jogar no Barcelona. Ele foi titular da equipe até 88, quando foi substituído por Andoni Zubizarreta. Urrutikoetxea jogou cinco vezes na seleção principal da Espanha e ultimamente ocupava cargo na direção do Barcelona e era comentarista de rádio.