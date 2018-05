Ex-goleiro do Corinthians é preso após atropelar mulher

O goleiro chileno Johnny Herrera, ex-jogador do Corinthians, foi preso na madrugada deste domingo por ter atropelado uma mulher de 22 anos na cidade de Santiago. Macarena Cassasius não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O jogador foi preso logo após o choque, que aconteceu por volta das 5h30. A polícia vai investigar se o goleiro estava embriagado e se dirigia acima da velocidade permitida. O acidente ocorreu em um cruzamento no bairro de La Reina. A mulher teria sido atingida pelo parabrisas do carro de Herrera e, por causa da velocidade, teria sido arrastada por cerca de 300 metros.

Atualmente o goleiro atua no Audax Italiano, do Chile, depois de uma passagem discreta pelo Corinthians, em 2006. Ele chegou ao Brasil na época em que o clube mantinha uma parceria com a MSI. Herrera teve poucas chances no time, quando Silvio Luiz e Marcelo disputavam a vaga na equipe titular.