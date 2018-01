Ex-goleiro é anistiado pela Fifa A Fifa decidiu nesta segunda-feira, suspender a pena de banimento imposta ao ex-goleiro chileno, Roberto Rojas. O chileno, que hoje trabalha como preparador de goleiros do São Paulo, foi banido do futebol durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 90, quando, numa partida do Chile contra o Brasil, simulou uma agressão. Durante a partida - realizada no Maracanã, ele se aproveitou de um rojão jogado no gramado por um torcedor e cortou o supercílio com uma pequena lâmina que trazia na luva. Disse que o corte havia sido provocado por estilhaços da bomba. Queria, assim, prejudicar a seleção brasileira, que poderia ser penalizada com a perda dos pontos. Além de Rojas, a Fifa anistiou o técnico da seleção à época, Orlando Aravena; o médico chileno, Daniel Rodriguez e o zagueiro Fernando Astengo. O zagueiro assumiu a condição de capitão da equipe no lugar de Rojas (supostamente machucado) e ordenou a saída da equipe de campo. A anistia entra em vigor imediatamente, segundo o porta-voz da entidade, Andreas Herren.