Ex-goleiro Jiang Hong revela que foi viciado em drogas

O ex-goleiro da seleção chinesa Jiang Hong confessou nesta quarta-feira em seu blog que foi viciado em drogas ao longo de sua carreira, principalmente a metanfetamina (estimulante), e que só se livrou dos entorpecentes no início deste ano. "As drogas são algo muito distante para as pessoas normais, mas parte da minha vida", confessou o ex-atleta, que atualmente gerencia um bar em Xian. É a primeira vez que um jogador chinês, seja aposentado ou em atividade, confessa dependência de drogas. "Apoiei-me em minhas crenças cristãs e em meu blog para sair da dependência", disse o goleiro de 40 anos, que confessa ter consumido drogas durante seu tempo de jogador. "Por culpa das drogas tornei-me triste, deprimido, isolei-me, perdi a saúde, o ânimo e a felicidade. As drogas causaram-me um dano enorme, principalmente psicológico", disse Jiang, que espera que o relato de sua experiência sirva para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Segundo um agente que pediu para não ser identificado e que foi citado pelo jornal South China Morning Post, o consumo de psicotrópicos ocorre há muito tempo entre os jogadores chineses. Em outro caso envolvendo um atleta do país, Cui Peng, um atacante de 20 anos do Shandong Luneng, foi suspenso por um ano por seu clube um mês depois de sofrer um acidente de carro enquanto dirigia embriagado, publicou nesta quarta-feira a imprensa local. Ele já havia causado polêmica anteriormente por ter sido afastado da equipe olímpica chinesa devido ao fato de não dormir durante a disputa dos Jogos Asiáticos, preferindo passar a noite em claro jogando videogame. O time anunciou a punição em seu site depois que a Polícia encontrou evidências que confirmavam que o atacante estava embriagado no momento do acidente. Ele foi condenado à prisão domiciliar. Há um mês, no entanto, o clube havia culpado o mau estado da estrada para justificar o acidente do jogador. O vice-presidente do Shangdong Luneng afirmou que Cui violou as normas da equipe, agindo de maneira indisciplinada.