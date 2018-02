Ex-goleiro Maier critica duramente Kuranyi O alemão Sepp Maier, considerado o maior goleiro de seu país de todos os tempos, mostrou-se um homem de fortes palavras em sua visita ao Brasil com a delegação do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha. Seu alvo foi Kevin Kuranyi, brasileiro naturalizado alemão: ?Se estivesse no Brasil, Kuranyi estaria jogando na Segunda Divisão. Não sabe chutar.?