Ex-goleiro Marcos critica árbitros da Libertadores após rodada polêmica

SÃO PAULO - Até o ex-goleiro Marcos, sem jogar profissionalmente há mais de um ano, veio a público criticar a arbitragem da Copa Libertadores nesta quinta-feira. Na esteira dos jogos do Palmeiras e Corinthians, marcados por falhas do juiz, o ex-atleta fez um alerta aos times brasileiros em mensagem em sua página no Facebook.

"Em 2000 o Palmeiras foi muito prejudicado contra o Boca Juniors. Na terça, o juiz deixou os mexicanos fazerem cera o tempo todo e anulou um gol legítimo. E ontem [quarta] o Corinthians foi prejudicado também", afirmou o ex-jogador do Palmeiras, referindo-se às arbitragens do experiente Carlos Amarilla, na quarta, e do jovem Juan Soto, na terça.

"Até quando a Conmebol vai permitir arbitragens tão fracas em um campeonato como a Libertadores? É bom o Galo, Flu e Grêmio ficarem espertos!", disse, em tom de alerta.

Além de 2000, os palmeirenses também reclamam muito da arbitragem contra o Boca Juniors em 2001, quando os times se enfrentaram nas semifinais. O árbitro teria deixado de marcar dois pênaltis para os paulistas, além de marcar uma penalidade máxima inexistente a favor dos argentinos, que conseguiram a vaga para a final nos pênaltis naquela ocasião.