Ex-goleiro Oberdan Cattani é submetido a cirurgia no coração em São Paulo

SÃO PAULO - Internado desde a última terça-feira com um problema no coração, o ex-goleiro e um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Oberdan Cattani, foi operado na tarde desta quarta para corrigir uma insuficiência coronariana. De acordo com o Hospital Bandeirantes, em São Paulo, ele "passou por uma angioplastia coronária com implante de stent bem sucedida".

Oberdan Cattani deu entrada no hospital na última terça-feira reclamando de dores no peito, uma angina estável, que poderia levar a um enfarte. Internado, o ex-goleiro palmeirense passou por um cateterismo, que detectou lesões coronárias importantes, como uma obstrução na artéria coronária.

A angioplastia foi realizada pelo cardiologista intervencionista Marcelo José de Carvalho Cantarelli. De acordo com o diretor clínico Mário Lúcio Baptista Filho, Oberdan permanece em observação na Unidade Coronariana.

Oberdan Cattani é único jogador vivo a ter defendido o Palestra Itália e o Palmeiras, com 351 partidas disputadas pelo clube. O ex-goleiro, de 94 anos, atuou pela equipe nas décadas de 1940 e 1950. Nesse período, ele conquistou cinco títulos do Campeonato Paulista (1940, 1942, 1944, 1947 e 1950), um Torneio Rio-São Paulo (1951) e também a Copa Rio de 1951.