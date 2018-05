Ex-goleiro palmeirense Oberdan Cattani recebe alta do hospital

SÃO PAULO - O ex-goleiro do Palmeiras Oberdan Cattani, de 94 anos, recebeu alta nesta quarta-feira do Hospital Bandeirantes, em São Paulo, onde esteve internado nos último oito dias para corrigir uma insuficiência coronariana. A equipe de cardiologia do centro médico informou que Oberdan tem mantido boa evolução clínica e continuará sendo acompanhado, mesmo em casa.

O ex-jogador deu entrada no hospital reclamando de dores no peito, uma angina estável, que poderia levá-lo a um enfarte. Internado, passou por um cateterismo, que detectou lesões coronárias importantes, como uma obstrução na artéria. O ex-goleiro do Palmeiras ficou em observação após a cirurgia.

Único jogador vivo a ter defendido o Palestra Itália, antigo nome do clube e mudado durante a Segunda Guerra Mundial, e o Palmeiras, com 351 partidas disputadas pelo time, Oberdan atuou pela equipe nas décadas de 1940 e 1950. Neste período, conquistou cinco títulos do Campeonato Paulista (1940, 1942, 1944, 1947 e 1950), um Torneio Rio-São Paulo (1951) e também a Copa Rio de 1951.

O ex-goleiro era figura conhecida pelas alamedas do Parque Antártica, antes de o estádio em Perdizes ser demolido para em seu lugar ser erguida a Allianz Parque, cujo obra ainda está em andamento.