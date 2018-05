Ex-goleiros do Palmeiras vão fazer talk show com torcedores

SÃO PAULO - O Palmeiras resolveu inovar na homenagem para o Dia do Goleiro, que acontece no dia 24. Dois dias depois, 26, o departamento de marketing do clube, em parceria com a Palmeiras Tour, agência de viagens oficial alviverde, vai organizar um talk show com a participação de alguns que fizeram com que o escola de goleiros do time se torne uma referência no Brasil.

Sérgio e Velloso já confirmaram presença e nos próximos dias será a vez de Marcos também assegurar presença. Ainda existe a possibilidade de Emerson Leão e Valdir Joaquim de Moraes participarem do evento. A ideia é que os ex-goleiros contem um pouco da história deles pelo clube e suas conquistas.

O talk show vai acontecer no restaurante Camarão na Moranga, localizado na Vila Nova Leopoldina, zona oeste de São Paulo e a capacidade do local é para 400 pessoas. Qualquer torcedor poderá participar do evento. Sócio do programa de sócio-torcedor Avanti paga R$ 50 enquanto não sócio pagará R$ 70,00.