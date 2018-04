Ex-gremista, atacante Leandro é o novo reforço do time do Vasco

O Vasco acertou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Leandro, que estava sem espaço no Grêmio. O jogador chega por empréstimo para ocupar a vaga deixada por Carlos Alberto, emprestado ao próprio time gaúcho até o fim do ano e que vivia, em São Januário, situação muito parecida com a de Leandro no Grêmio.

A chegada ao Rio de Janeiro é esperada para esta quarta-feira, quando o jogador assina contrato com a equipe de São Januário e pode ser apresentado. Pelo acordo, o Grêmio vai arcar com parte dos salários do novo vascaíno, que estava afastado do elenco do tricolor gaúcho desde o ano passado, por conta de problemas disciplinares.

Leandro, de 30 anos, começou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto. Um dos destaques da equipe no vice-campeonato paulista de 2001, logo assinou com o Corinthians, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2002. Passou depois pelo Lokomotiv de Moscou e pelo Fluminense até chegar ao São Paulo, onde viveu o auge de sua carreira.

No São Paulo, foi campeão brasileiro em 2006 e em 2007. Marcou seu nome no clube ao subir em uma das traves do Morumbi para comemorar a conquista do nacional. Vendido para o Japão, voltou após dois anos e jogou pouco no Grêmio. Teve diversas lesões e acabou afastado em dezembro, depois de participar de uma festa de uma torcida organizada do São Paulo.