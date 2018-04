Ex-gremista marca e Hoffenheim goleia o Hertha Berlin

O bósnio Ibisevic, que marcou os três primeiros gols em apenas 21 minutos de jogo, foi o destaque da goleada do Hoffenheim. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Raffael, com uma bela cobrança de falta, descontou. Na etapa final, o nigeriano Obasi marcou o quarto gol do time da casa e Carlos Eduardo fechou o placar.

No outro confronto disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Freiburg bateu o Borussia Monchengladbach por 3 a 0, em casa. Com o resultado, o Freiburg ficou na décima colocação, com dez pontos, enquanto o adversário ficou na 12.ª posição, com sete. Hamburgo e Bayer Leverkusen, que jogaram no último sábado e chegaram aos 17 pontos cada um, dividem a liderança da competição.