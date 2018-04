Ex-ídolo da Fiel disputa Série A-3 O experiente meia Tupãzinho, ex-Corinthians, famoso por ter marcado o gol que deu o primeiro título brasileiro ao Corinthians, em 1990, acertou sua vinda ao Jaboticabal, que irá disputar a Série A-3 do Campeonato Paulista. No primeiro semestre, Tupãzinho atuou na Caldense, de Poços de Caldas-MG. Ele ficou afastado do futebol no segundo semestre de 2001, a espera de uma boa proposta para voltar aos gramados. "Estava só de olho em uma boa oportunidade. Sei que posso render muito ainda no futebol", disse o meia, de 33 anos. Revelado pelo São Bento de Sorocaba, Tupãzinho jogou por seis anos no Corinthians, onde sempre tinha o estigma de entrar no segundo tempo e marcar gols decisivos. "Vivi minha melhor fase no Corinthians e tenho muito a agradecer para a bela torcida", disse emocionado. Após sair do Parque São Jorge, em 1996, Tupãzinho se transferiu para o Fluminense, onde ficou até 97, indo então para o América-MG, onde manteve a fama de talismã e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Além de Tupãzinho, outros dois velhos conhecidos dos corintianos estarão no Jaboticabal para a disputa da Série A-3 do Campeonato Paulista. Guinei, zagueiro, também revelado pelo São Bento e campeão brasileiro pelo Corinthians, foi contratado juntamente com Tupãzinho. O outro conhecido, o volante Márcio, que também teve passagem pelo Inter-RS, é o gerente de futebol. "Queremos montar uma equipe para chegar à Série A-2 ainda neste ano", disse Márcio, que está empolgado com as expectativas para 2002.