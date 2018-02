Ex-jogador Amor apresenta quadro estável após acidente

O ex-jogador Guillermo Amor, que sofreu um acidente de carro no último fim de semana, apresenta quadro clínico estável e evolui favoravelmente da lesão pós-traumática que sofreu. Segundo o comunicado divulgado esta manhã pelo hospital em que o jogador está internado, Amor segue na UTI respirando com o auxílio de aparelhos. O ex-jogador do Barcelona sofreu na madrugada do último domingo um acidente de trânsito quando retornava de Valência, onde tinha participado como comentarista da partida entre Valencia e Barcelona. Guillermo Amor teve que ser operado às cinco da manhã (hora local) de um traumatismo abdominal.