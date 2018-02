Ex-jogador Amor é internado em estado grave após acidente

O ex-jogador espanhol Guillermo Amor está internado em estado grave no hospital Verge de la Cinta de Tortosa, em Tarragona, após sofrer um acidente de trânsito em L'Ametlla de Mar. O acidente aconteceu na última madrugada e envolveu a picape Land Rover na qual estava Amor. O ex-jogador, de 40 anos, foi levado inicialmente para um centro de atendimento primário de L'Ametlla, embora posteriormente tenha sido conduzido para o hospital Verge de la Cinta de Tortosa, onde passou por uma cirurgia nesta madrugada. Neste momento, Amor está internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) deste hospital. Amor marcou época como defendendo o Barcelona, equipe com a qual conquistou uma Liga dos Campeões, duas Recopas, cinco Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei.