Ex-jogador argentino morre em acidente O ex-zagueiro José Luis Cucciuffo - que integrou a seleção argentina campeã mundial no México em 86 ao lado de Maradona - morreu na noite deste sábado quando participava de uma caçada na Bahia de San Blas, região sul da província de Buenos Aires. As circunstâncias da morte ainda não estão escalarecidas, mas a princípio, o ex-jogador parece ter sido vítima de um disparo acidental. Cucciuffo estava dentro de um carro, quando a arma teria disparado. O tiro perfurou o abdômen do ex-jogador, que foi levado o hospital, mas não resistiu. Cucciuffo era considerado um jogador de boa técnica. Fez 21 partidas pela seleção argentina entre 1985 e 1989. O melhor momento de sua carreira foi no Mundial de 86, quando jogou seis dos sete jogos da equipe campeão mundial dirigida por Carlos Billardo. Nascido em 1961 em Córdoba, Cucciuffo começou na modesta equipe do Chaco for Ever. Passou depois pelo Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield e Boca Juniors (1987-1990). Na França ele jogou pelo Nimes (1990 e 1993).