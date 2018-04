Ex-jogador da Alemanha, Metzelder se aposenta aos 32

"Estou apenas sendo honesto comigo mesmo. Sinto que não estou mais preparado fisicamente para continuar a jogar de forma consistente em bom nível. Após 13 anos, o fogo dentro de mim, que é necessário para o nosso trabalho, acabou", afirmou o experiente atleta, com passagens por Borussia Dortmund e Real Madrid.

"Olho para trás com muita gratidão por ter esta fantástica carreira. Eu fui aprovado nos meus primeiros testes aos 19 anos e, duas semanas depois, eu estava estreando no Campeonato Alemão. E, um ano depois disso, já estava sendo escalado para jogar. Quando olho para trás, não vejo nada que poderia ter sido melhor. Até as lesões foram partes da minha história", avaliou, em tom de despedida.

Além de passar por grandes clubes, Metzelder acumula 47 jogos pela seleção da Alemanha, incluindo 13 partidas como titular nas Copas do Mundo de 2002 e 2006. Na Coreia do Sul e no Japão, ele enfrentou a seleção brasileira na grande final do Mundial, vencida pelo time de Luiz Felipe Scolari.