Ex-jogador da Chapecoense, Camilo mostra ansiedade por seleção

Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o meia Camilo está ansioso para o amistoso com a Colômbia, nesta quarta-feira, no Engenhão. Destaque do Botafogo, o jogador espera que a partida abra definitivamente as portas para a seleção. Mais do que isso, ele quer estar em campo para prestar sua homenagem aos ex-colegas de clube.

Isso porque o jogador atuou na Chapecoense antes de se transferir para o clube carioca. E a partida desta quarta, batizada de Jogo de Amizade, tem como objetivo principal arrecadar fundos para os familiares das vítimas do voo da Chapecoense.

"Tenho bastantes amigos (em Chapecó), companheiros com quem convivi muito tempo, e tenho relacionamento com alguns familiares ainda. Pra mim vai ser algo de muita emoção, mas ao mesmo tempo de muita alegria por estar representando neste jogo. É minha primeira convocação e estou muito feliz por isso", disse o jogador na manhã desta quarta, ao se apresentar à seleção em um hotel da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Mesmo em início de temporada, Camilo garantiu que tem condições de jogar os 90 minutos, caso Tite opte por colocá-lo como titular. "Com certeza. Esperei toda minha vida por esta oportunidade", declarou. "Espero agarrar essa oportunidade para estar voltando aqui novamente."