Ex-jogador do Inter morre em campo O ex-jogador profissional Laércio Luiz Souza da Silva, 38 anos, morreu de enfarte enquanto disputava uma partida amistosa de veteranos que comemorava o aniversário do município de Casca, a 226 quilômetros de Porto Alegre, no sábado. Lateral-esquerdo do Internacional nos anos 80, Laércio estava jogando de zagueiro no time de masters do clube gaúcho que faz exibições pelo interior do Estado. Às 17h30min, distante da bola, que era disputada no meio-de-campo, ele caiu perto de sua grande área e teve alguns tremores. Socorrido, foi levado ao Hospital Santa Lúcia, onde morreu. A partida, que estava sendo vencida pelo Internacional por 4 a 0 foi suspensa logo que a notícia chegou ao campo. Laércio foi enterrado no domingo, em São Leopoldo, onde vive sua família.