Ex-jogador é assassinado na Rússia O comentarista de futebol russo e antigo jogador do Torpedo Moscou, Yuri Tishkov, foi encontrado morto, com três tiros no peito, na porta de sua casa na capital russa, segundo a agência Itar-Tass. Os policiais que estão cuidando do caso disseram que a morte do ex-jogador pode estar relacionada com suas atividades profissionais. Tishkov possuia uma empresa que realizava transferências de jogadores de futebol, uma função parcialmente controlada por mafiosos.