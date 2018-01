Ex-jogador é condenado a 24 anos O ex-jogador de futebol Elionildo Sousa de Oliveira, de 26 anos, foi condenado a 24 anos de prisão pelo estupro e morte da estudante Elian de Aguiar Mendes, de 17 anos. O caso aconteceu no dia 19 de novembro do ano passado, em um dos banheiros da Universidade de Fortaleza (Unifor), durante a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Ceará (UFC). O julgamento durou 20 horas, terminou às 4h30min da madrugada deste. No interrogatório em plenário, Elionildo negou que tivesse sido o autor da morte de Elian. Chegou a apontar como assassino da estudante o economista George Henrique Nunes, de 22 anos, que se defendeu dizendo que na manhã do crime estava na praia. Elionildo não convenceu e acabou sendo considerado culpado por homicídio triplamente qualificado - surpresa, crueldade e ocultação - por unanimidade dos jurados.