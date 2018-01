Ex-jogador Eusébio é submetido a cirurgia cardíaca Maior jogador da história da seleção portuguesa, Eusébio foi submetido a uma cirurgia cardíaca nesta segunda-feira no Hospital da Luz, em Lisboa. O ex-jogador estava internado desde o último sábado, após sentir fortes dores no peito. O objetivo da cirurgia era o de desobstruir as artérias que levam sangue para o cérebro e assim diminuir as chances de o ex-jogador de 65 anos sofrer um derrame. O porta-voz do hospital afirmou que a cirurgia aconteceu como planejado. "Ele não teve nenhum problema neurológico e deve receber alta de três a quatro dias." Eusébio emocionou multidões com os cerca de mil gols que marcou durante sua carreira profissional, de 1960 a 1975, como atacante do Benfica e da seleção portuguesa. Ele ganhou duas vezes a Chuteira de Ouro da Europa como melhor atacante. Atualizado às 12h20