Ex-jogador Guillermo Amor continua internato na Espanha

O ex-jogador do Barcelona Guillermo Amor, que no último domingo sofreu um acidente de trânsito na Espanha, segue internado na UTI do no Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, na cidade de Tarragona, e tem quadro de saúde estável, mas continua respirando com o auxílio de aparelhos, segundo o boletim médico emitido na manhã desta terça-feira. O hospital informou que divulgará um novo comunicado tão logo ocorram "novidades significativas no estado do paciente". Guillermo Amor está internado na UTI desde a madrugada do último domingo. O ex-jogador voltava para Barcelona após comentar para uma televisão local a partida entre Valencia e Barcelona, disputada no Estádio Mestalla, em Valência. No momento do acidente, Amor passava com seu carro pela cidade de L'Amettla de Mar, perto de Tarragona, quando seu veículo capotou. O acidente teria ocorrido às 2h20min da madrugada na hora local (5h20min, de Brasília). Embora em um primeiro momento tenho sido atendido no setor de primeiros socorros, o ex-jogador teve que ser transferido para ser operado de um traumatismo abdominal.