Ex-jogador obtém direitos da Copa 2006 O ex-jogador alemão Guenter Netzer, proprietário da Kirch Sports, adquiriu nesta quinta-feira os direitos de transmissão televisiva da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Ele assumiu a Kirch Sports, uma subsidiária suíça do grupo econômico Kirch. A transação financeira - que teve a ajuda do ex-presidente da Adidas, Robert Louis Dreyfus, e atual presidente do Olympique de Marselha - foi de US$ 300 milhões, segundo a imprensa local. O ex-jogador, que brilhou na seleção campeã mundial de 1974, também terá o direito de transmitir os jogos do Campeonato Alemão. Segundo o presidente da Federação Alemã de Futebol, Gerhard Mayer Vorfelder, Netzer é ?um sócio muito confiável e deixará as coisas exatamente como estavam?. Sobre o valor exato da compra dos direitos para a transmissão dos jogos no Mundial, o executivo da Kirch, Joachim Ziems, sustentou que a ?oferta do grupo de Guenter foi muito melhor do que a da concorrência?.