Ex-jogador quer direitos da Copa 2006 O ex-jogador alemão Netzer quer comprar os direitos de transmissão da Copa de 2006 e pode pagar até US$ 294 milhões. Netzer dirige o grupo Kirch Sport, subsidiário do falido Grupo Kirch. Ele tem o apoio do ex-presidente da Adidas, Robert Louis Dreyfus. Antes de falir, o Grupo Kirch repassou os direitos do Mundial para o Kirch Sport.