Ex-jogador revela sua homossexualidade O ex-jogador do Nacional, do Uruguai, Wilson Oliver, de 38 anos, revelou sua homossexualidade na edição de junho da revista Gay Barcelona, em cujas páginas denuncia o "ambiente hostil" que o homossexualismo vive no mundo do futebol. "Mesmo agora, quando decidi tornar pública minha história, e para de certo modo sair do armário pela porta grande, muitos de meus amigos me diziam: você está certo do que vai fazer? Vai se expor dessa maneira?", explica o ex-jogador na entrevista à revista. "Tive uma história muito longa de dor, por não ser compreendido pelo povo e por mim mesmo. Descobri algo que não podia compartilhar", diz o ex-jogador. Segundo um comunicado da revista Gay Barcelona, que assegura que trata-se do primeiro caso de um jogador de futebol que torna público seu homossexualismo, Oliver deixou a carreira por não poder continuar vivendo marginalizado e discriminado pessoalmente. O ex-jogador não divulga seu homossexualismo, mas denuncia "o ambiente hostil e pouco propício para tornar pública livremente a própria sexualidade no mundo do futebol", e assegura que alguns jogadores optam por casar-se para assim desviar qualquer tipo de atenção sobre sua "vida dupla". Após ser visto freqüentando discotecas gay em seu país, Wilson foi afastado do Nacional do Uruguai e cedido ao Tanque Sisley, recebendo posteriormente o passe para poder deixar definitivamente o clube, informou o diretor da Gay Barcelona, David Bigorra.