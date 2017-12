Ex-jogador tem os pés amputados O ex-atacante colombiano Jaime Moron, considerado um dos ídolos do futebol de seu país, teve seus dois pés amputados numa operação devido a uma grave gangrena causada pela diabetes. Morón, que se destacou no futebol colombiano na década de 70 e com passagem por times como Milionários, Nacional, Tolima, Quindío e a seleção nacional, sofre de diabetes há cinco anos, situação que o levou recentemente a ficar 40 dias em estado de coma. Nos últimos dias o ex-jogador sofreu um ferimento que acabou lhe infectando, o que fez com que os médicos determinassem que seus pés deveriam ser amputados. "Jaime está consciente, ele mesmo decidiu amputar os pés e nós como família o apoiamos, porque é uma decisão forte", assegurou Tulya Barros, sua esposa. "A decisão deixou Jaime muito deprimido", acrescentou. A possibilidade de utilizar uma prótese foi imediatamente descartada, já que ele não pode sofrer qualquer tipo de corte em sua pele por estar exposto a novas infecções.