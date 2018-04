Ex-jogadores do Bayern admitem favoritismo contra Sevilla mas preveem 'jogo quente'

A delegação do Bayern de Munique desembarcou nesta segunda-feira em Sevilha de olho no duelo contra o Sevilla na terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Apesar de admitir certo favoritismo no confronto, os ex-jogadores do time alemão pregaram respeito ao adversário. "Estamos um passo à frente por conta da experiência no torneio. Mas seria um erro pensar que o Sevilla será um adversário fácil", disse o zagueiro Demichelis.

O jogador argentino já defendeu o Málaga, da Espanha, e por isso disse que conhece bem o próximo oponente da Liga dos Campeões. "Vai ser um jogo quente. O clima lá é incrível. Os torcedores são muito fanáticos e apoiam o time. Não é fácil vencer uma partida em Sevilha", prosseguiu.

O ex-volante espanhol Xabi Alonso concordou com o companheiro de equipe. "Acho que o Bayern é favorito, mas isso não significa nada. Você tem que demonstrar isso em campo. Estamos jogando bem neste momento, estou confiante em um bom resultado. Mas não será fácil. O Sevilla tem bons jogadores, torcedores fanáticos e a oportunidade incrível de chegar a uma semifinal. Tudo pode acontecer", comentou.

Os dois ex-jogadores têm motivos históricos para temer uma equipe espanhola. A partir da temporada 2012/2013, quando faturou seu quinto título, que o Bayern de Munique tem sido eliminado por um clube da Espanha.

Em 2014/2015, caiu nas quartas de final diante do Real Madrid. E nas três temporadas seguintes deu adeus nas semifinais para Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, respectivamente.