Ex-jogadores e técnicos opinam no Rio A eliminação precoce da seleção brasileira ainda na primeira fase da Copa das Confederações pela Turquia, no empate por 2 a 2, nesta segunda-feira, em Saint-Etienne, causou indignação ao ex-jogador Brito, zagueiro na Copa de 1970. "É lamentável essa eliminação, mas isso serve para nos precaver. Achei um bando de jogadores em campo, com raríssimas exceções. E o Parreira e o Zagallo que se cuidem, porque estão muito mascarados. Se eles ganharam a Copa, outros também ganharam. Um dos grandes erros do Parreira foi mexer no time pouco e só no final das partidas. E a comissão técnica só não vai cair, porque são apadrinhados pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira." Já o capitão do tri na Copa de 1970, Carlos Alberto Torres, preferiu aliviar e jogou leve com os eliminados. "A participação da seleção foi muito fraca, mas não acho que exista um culpado. É um início de trabalho e até agora houve poucos treinamentos. Mas, tem que haver um critério. Não quero citar nomes, mas tem jogadores que não podem vestir a camisa da seleção. Não adianta selecionar jogadores só porque atuam juntos em clubes. Na seleção tem que atuar somente os melhores." Para Júnior, ex-jogador do Flamengo, o torneio foi apenas um teste para o técnico Parreira. "A Copa das Confederações não tem a mesma repercussão de outras competições. Outras seleções se recusaram a jogar. Serviu para o Parreira observar alguns jogadores. A eliminação pode causar alguma polêmica. Por isso, é melhor a seleção não participar mais desta competição. Da última vez, o Leão acabou sendo demitido após o fracasso." Entrosamento - Altair, zagueiro campeão da Copa de 1962, poupou os jogadores e aliviou ao comentar a falta de tempo para treinar. "Faltou entrosamento. O Parreira não teve tempo de treinar o time. A eliminação foi merecida, mas isso acontece. Agora, é treinar para as eliminatórias." Gerson, o canhota de ouro de 1970, disparou contra tudo e todos, como sempre. "Sinceramente ninguém se salva nesta seleção. Foram para lá e só fizeram besteira. Essa defesa tinha que ter sido tirada assim que começou o jogo. E esse Lúcio não joga nada. Foi revoltante." Com a experiência de quem já esteve no comando da seleção, Antônio Lopes, técnico do Vasco, contemporizou. "Sou uma pessoa muito ética e como técnico e ex-coordenador da seleção me sinto incapaz de comentar sobre o trabalho de duas pessoas competentes como o Parreira e o Zagallo. É claro que não foi um bom um resultado, por causa da tradição. A seleção sempre entra para vencer. Mas o Parreira pôde tirar proveito das observações dos novos jogadores. E deu para sentir que os medalhões fizeram falta." Roberto Miranda, atacante da Copa de 70, fez coro às palavras de Altair. ?A seleção na Copa das Confederações foi um time com outros jogadores e, por isso, precisavam se conhecer melhor. Faltou entrosamento. O Parreira e o Zagallo não têm culpa. Ainda não dá para fazer julgamentos sobre o trabalho deles, porque tiveram pouco tempo para treinar o time. E todos sabem que os jogadores que vão disputar as eliminatórias não são esses que foram à França?.