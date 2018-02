Ex-jogadores exaltam performance de Ronaldo A atuação de Ronaldo na vitória sobre a Argentina foi exaltada por antigos craques que também brilharam com a camisa da seleção brasileira. Para o ex-jogador Roberto Dinamite, o artilheiro do Real Madrid é o jogador mais importante da equipe de Parreira. "Os três gols falam tudo. Apesar dos problemas de ligação entre meio-de-campo e ataque, as jogadas individuais do Ronaldo foram fundamentais", analisou. "Não é fácil converter três pênaltis. Aliás, ele fez quatro para valerem três", comentou, com a autoridade de maior artilheiro da história do Vasco. Segundo Júnior, diretor-técnico do Flamengo, o atacante deu mais uma demonstração de que está longe de encerrar a carreira. "Ele está mais do que nunca em forma", acredita o ex-jogador. "O Ronaldo tem de ser aproveitado em jogos importantes, como as Eliminatórias e a Copa do Mundo, e não em amistosos contra a Catalunha," recomendou. Geninho, técnico do Vasco, também não concorda com as críticas ao estado físico de Ronaldo. "Falam que ele está gordinho, mas não é verdade. Ele ganhou em massa muscular", diz. Para Ricardo Gomes, técnico do Fluminense, a exibição do jogador revelado pelo Cruzeiro foi irrepreensível. "A atuação do Ronaldo foi excelente, dispensa comentários." O treinador do Botafogo, Mauro Galvão, entende que a boa atuação de outros jogadores contribuiu para os gols de Ronaldo. "Ele foi bem servido pelo meio-de-campo formado por Juninho, Zé Roberto, Kaká e Alex", disse o ex-zagueiro, que também ressaltou a importância de Luís Fabiano. "Ele se sacrificou, ao atuar numa função diferente daquela à qual está acostumado, ao sair da área e procurar jogo pelas laterais." Porém, alguns ainda esperam mais do atacante, como Renato Gaúcho. "Ele jogou abaixo do esperado", analisou o técnico. "Antigamente, rendia muito mais e ainda está longe do que pode jogar."