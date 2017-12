Ex-jogadores farão cooperativa em Campinas Com o objetivo de unir e integrar grandes jogadores que já fizeram a história do esporte campineiro e até mundial, será lançado no próximo domingo a "Cooperativa Craques de Campinas". Tendo como presidente Nenê Santana, ex-zagueiro da Ponte Preta, Palmeiras e seleção brasileira, a Cooperativa terá como objetivo também disponibilizar os atletas para prestarem serviço à comunidade, como palestras, visitas a entidades filantrópicas, hospitais, além de organizar jogos exibição na cidade. "Esta iniciativa é bastante importante, tanto para a comunidade, quanto para os ex-jogadores. Nós estamos bastante animados", diz Nenê. O lançamento oficial será feito com um jogo entre os participantes da Cooperativa contra a seleção de veteranos da Liga Campineira de Futebol, na preliminar de Ponte Preta x Figueirense, domingo, no Majestoso, válido pelo Campeonato Brasileiro. Fazem parte desta cooperativa atletas como Zenon, ex-Guarani e Corinthians; Renato "Pé Mucho", ex-Guarani, São Paulo e seleção, Barbieri, atual técnico do Guarani, Gomes, campeão brasileiro pelo Guarani em 1978 e Coritiba em 1984, Ronaldão, ex-São Paulo, tetracampeão mundial e atual gerente de futebol da Ponte e Jorge Mendonça, ex-Palmeiras, Vasco e Guarani, entre muitos outros. A nova entidade, que já nasce com mais de 40 associados, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, e dos dois grandes clubes de Campinas: Ponte Preta e Guarani. Todos os participantes estão engajados na campanha Fome Zero, do Governo Federal.