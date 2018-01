Ex-jogadores pedem a saída de Del Nero em protesto na sede da CBF

Um manifesto lido por Raí, ex-meia do São Paulo e da seleção brasileira, marcou o #OcupaCBF, movimento convocado por jogadores, ex-jogadores, técnicos e artistas, que pede mais transparência na CBF. O ato acontece ma frente da sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além de Raí, os ex-jogadores Alex, Carlos Alberto Santos e Djalminha também estiveram presentes, assim como o técnico Paulo Autuori. Apesar da convocação pelas redes sociais, e das centenas de adesões, a presença de torcedores é tímida.

No manifesto lido por Raí o grupo clama para que a Procuradoria-Geral da República investigue os três últimos presidentes da CBF - Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero - e que a entidade convoque novas eleições para a presidência da entidade.

"O sistema é viciado. O mais importante hoje é quebrar esse sistema e repensar", reforça o ex-jogador do São Paulo, após ler o comunicado. "Eu estou aberto a participar dessas ideias, dessas discussões para construir um futuro diferente. A gente está vendo o que está nos envergonhando, não só de resultado, mas no aspecto ético e moral. Um país que quer viver uma realidade democrática, não pode aceitar um sistema viciado. Esse é o passo mais importante."

Os signatários pedem ainda mudanças no estatuto, como o fim da cláusula de barreira que exige que um candidato tenha o apoio por escrito de pelo menos oito federações e cinco clubes. "Tem um sentimento generalizado de necessidade de mudanças. Fazemos parte do futebol, somos pessoas que viemos da sociedade e temos alguma coisa a dizer. Exigimos mudanças para que tenhamos condições de novos ares", explica Paulo Autuori.

Outro que exige mudanças é o ex-meia Alex, que hoje trabalha como comentarista. "A luta vai continuar em todos os cantos. Vamos até o fim por mudanças. Não queremos brigar com A ou B, com um nome ou outro. Queremos brigar por um futebol melhor. É hora de quebrar esse esquema que está aí".

Dentre os que assinaram o manifesto estão jornalistas, o apresentador Jô Soares, o compositor Chico Buarque, os apresentadores Faustão e Luciano Huck, o técnico do Santos, Dorival Júnior, e o empresário Abílio Diniz.

CONFIRA O MANIFESTO COMPLETO

"Brasil, dezembro de 2015

A Confederação Brasileira de Futebol vive a maior crise de sua história.

Seus últimos três presidentes são réus em investigação policial internacional por fraude na CBF e na FIFA. José Maria Marin está preso desde maio, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero estão indiciados pela Justiça dos EUA desde o dia 3 de dezembro.

Compreendemos que a sucessão determinada por um estatuto viciado, que foi arquitetado e aperfeiçoado para a manutenção do poder nas mãos dessa mesma linhagem, é ilegítima e imoral.

Exigimos a renúncia definitiva de Marco Polo Del Nero e sua diretoria, seguida da convocação de eleições livres e democráticas para o comando da CBF, sem a atual cláusula de barreira, mecanismo que impede a aparição de posições independentes ao sistema vigente, pois exige oito assinaturas de federações e mais cinco de clubes para candidaturas.

A crise de corrupção é a face mais vísivel de um profundo problema estrutural, que travou o desenvolvimento do futebol brasileiro em todas as suas dimensões.

Conclamamos a Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal e a Receita Federal a não deixar impunes quem corrompeu ou quer continuar a corromper o futebol pentacampeão mundial.

Aos clubes e federações, pedimos que se paute e vote a alteração de pontos estatutários necessários para a democratização e desenvolvimento de nossa maior paixão, inexorável e sem volta.

De nossa parte, signatários deste manifesto, acreditamos que, caso as mudanças sejam iniciadas, os novos mandatários da CBF, juntamente com os muitos personagens capacitados e honrados da comunidade do futebol saberão criar as condições para a reconstrução da credibilidade, confiança e retomada do protagonismo esportivo do futebol brasileiro, de seus jogadores, da alegria do jogo e, principalmente, dos torcedores."

CONFIRA A LISTA DOS SIGNATÁRIOS DO MANIFESTO

Abílio Diniz - Empresário

Alberto Helena Jr. - Jornalista Esportivo

Alcides Scaglia - Doutor em Pedagogia do Esporte

Alex Souza - Ex-Jogador, Comentarista e Líder do Bom Senso FC

Amir Somoggi - Consultor de Marketing

Ana Lorena Marche - Pesquisadora do Futebol - Universidade do Futebol

Ana Moser - Ex-Atleta e Presidente da Atletas pelo Brasil

Anderson - Jogador de Futsal

André Kfouri - Jornalista Esportivo

André Veras - Ex-Atleta e Membro da Atletas pelo Brasil

Antero Greco - Jornalista Esportivo

Antônio Carlos Almeida Braga - Braguinha - Empresário

Antonio Prata - Escritor e Colunista

Bernardinho - Treinador de Vôlei e Membro da Atletas pelo Brasil

Bernardo Borges Buarque de Hollanda - Pesquisador e Sociólogo

Bob Fernandes - Jornalista

Bruninho - Jogador de Vôlei

Bruno Gagliasso - Ator

Carlinhos Neves - Preparador Físico

Carlos Alberto Vieira - Empresário

Carlos Bonow - Ator

Carlos Moreira Jr. - Diretor Executivo do Twitter

Carlos Roberto Jamil Cury - Pesquisador do CNPq

Celso Grellet - Executivo de Marketing

Chico Buarque - Compositor e Escritor

Claudio Manoel - Humorista

Claudio Weber Abramo - Ex-Diretor Executivo e atual Conselheiro Transparência Brasil

Dan Stulbach - Ator e Apresentador

Daniel Bortoleto - Jornalista

Daniela Castro - Diretora Executiva da Atletas pelo Brasil

Dida - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Domingos Meirelles - Jornalista e Presidente da Associação Brasileira de Imprensa

Dorival Jr. -Treinador

Eduardo Conde Tega - CEO da Universidade do Futebol

Eduardo Tironi - Jornalista Esportivo

Enrico Ambrogini - Diretor Executivo Bom Senso FC

Falcão - Jogador de Futsal

Faustão - Apresentador

Fernando A Fleury - Professor e Consultor de Marketing Esportivo

Fernando Baptista - Diretor Jurídico Bom Senso FC

Fernando Calazans - Jornalista

Fernando Meligeni - Ex-Tenista e Apresentador

Fernando Prass - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Gilberto Silva - Ex-Jogador e Líder do Bom Senso FC

Gregorio Duvivier - Humorista

Guilherme Gomes - Jornalista

Hélio de la Peña - Humorista

Helio Paulo Ferraz - Ex-Presidente do Flamengo

Heloísa Reis - Socióloga

Ivo Herzog - Diretor do Instituto Vladimir Herzog

Jô Soares - Apresentador, Escritor e Diretor

João Batista Freire - Doutor em Pedagogia do Esporte

João Carlos Assumpção - Jornalista Esportivo

João Palomino - Jornalista Esportivo

João Paulo Diniz - Empresário

João Paulo Medina - Presidente da Universidade do Futebol

José Luis Portella - Coordenador do Estatuto do Torcedor e Colunista Lance!

José Padilha - Cineasta

José Paulo Cavalcanti - Advogado

José Roberto Torero - Cineasta

José Trajano - Jornalista Esportivo

Juan - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Juan Pablo Sorín - Ex-Jogador e Comentarista

Juca Kfouri - Jornalista

Julio Zaguini - Diretor do Google Brasil

Kelly Santos - Ex-Atleta e Membro da Atletas pelo Brasil

Larissa Galatti - Pesquisadora em Esporte

Leo Pasquali - Ex-Atleta e Membro da Atletas pelo Brasil

Leonardo Sakamoto - Jornalista

Lino Castellani - Doutor em Educação

Luciano Huck - Apresentador

Lucio Flávio - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Luis Fernando Verissimo - Escritor

Luiz Antônio Almeida Braga - Empresário

Luiz Fernando Gomes - Editor chefe do Lance!

Magic Paula - Ex-Atleta e Membro da Atletas pelo Brasil

Marcelo Lomba - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Marcelo Tas - Apresentador

Marcos Joaquim - Advogado

Mariliz Pereira Jorge - Colunista

Matinas Suzuki - Jornalista

Mauricio - Ex-Atleta e Membro da Atletas pelo Brasil

Mauro Beting - Jornalista Esportivo

Mauro Cezar Pereira - Jornalista Esportivo

Nelson Aerts - Ex-Atleta e Diretor da Atletas pelo Brasil

Oscar Magrini - Ator

Patricia Medrado - Ex-Atleta e Diretor da Atletas pelo Brasil

Paulo André - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Paulo Autuori - Treinador

Paulo Calçade - Jornalista Esportivo

Pedro Daniel - Profissional de Gestão Esportiva

Pelé - Ex-jogador

Priscila Ulbrich - Marketing e Comunicação

PVC - Jornalista Esportivo

Raí - Ex-Jogador e Diretor da Atletas pelo Brasil

Renê Simões - Treinador

Ricardo Berna - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Ricardo Borges Martins - Diretor Executivo Bom Senso FC

Ricardo Gomes - Treinador Botafogo

Roberto Assaf - Jornalista

Roberto Braga - Pedagogo do Esporte - Universidade do Futebol

Roberto Volpato - Jogador e Líder do Bom Senso FC

Rodolfo Mohr - Diretor de Comunicação Bom Senso FC

Rodrigo Caetano - Executivo de Futebol

Rogério Ceni - Ex-jogador

Roque Junior - Treinador

Serginho (Escadinha) - Ex-Jogador de Vôlei

Silvio Meira - Pesquisador

Thiago Lacerda - Ator

Tiago Spliter - Jogador Basquete

Tite - Treinador

Toni Platão - Músico

Tostão - Colunista e Ex-Jogador

Ugo Giorgetti - Cineasta

Vagner Mancini - Treinador

Vinicius - Jogador de Futsal

Vladir Lemos - Jornalista Esportivo

Wagner Moura - Ator

Waldomiro Ferreira Neto - Editor de produção e Colunista do Lance!

Walter de Mattos Junior - Fundador e editor do Lance!

Walter Salles - Cineasta

Washington Olivetto - Publicitário

Zé Mario - Presidente da FBTF

Zico - Ex-Jogador e Treinador

Zuza Homem de Mello - Musicólogo e Jornalista