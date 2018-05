Ex-jogadores relembram grandes momentos no Estádio do Pacaembu

SÃO PAULO - As preocupações sobre o futuro do Pacaembu não ficam apenas na esfera administrativa e financeira. A opinião de ex-jogadores, que fizeram história no local, mostra que falar sobre despedida do estádio – mesmo que seja simbólica e temporária – é lembrar que uma parte da vida de cada um deles está fechando as cortinas.

Wladimir não esconde uma ponta de tristeza. Recordista de jogos com a camisa do Corinthians – foram 806 ao todo, a maioria deles no próprio Pacaembu –, o ex-lateral diz que o próprio clube vai se distanciar de sua história ao deixar o estádio. "Eu nasci, cresci e me desenvolvi no Pacaembu. Com o Corinthians também foi assim. O time se tornou ainda maior por causa do Pacaembu. Mesmo que o time vá para uma casa melhor e maior, como vai ser a Arena Corinthians, a gente nunca vai esquecer a primeira", diz o eterno camisa 4 do Corinthians.

A estreia do jogador de 59 anos foi no próprio estádio. A memória vacila, mas vai buscar o placar: vitória magra por 1 a 0 sobre o São Bento no Campeonato Paulista de 1973. "Eu me lembro que eu ganhei um Motoradio naquela partida", diz o jogador lembrando-se da marca do rádio que era entregue ao melhor jogador da partida.

O Pacaembu se tornou a casa do Corinthians só nas últimas décadas. Nos anos 40, quando o estádio foi construído, era o lar dos são-paulinos – o Morumbi foi erguido em 1960. E foi o Palmeiras quem mais levantou taças. Era, portanto, a casa de todos os grandes de São Paulo. "No Pacaembu, eu fiz o gol de cabeça mais bonito da minha carreira. Foi de fora da área", orgulha-se o atacante Leivinha, citando a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG no Brasileirão de 73. "E olha que o goleiro era o uruguaio Mazukiewicz", completa.

Até os santistas têm histórias para contar do estádio mais tradicional. "Tive uma das melhores atuações da minha carreira, mas foi uma pena que não conseguimos o título naquele ano". O dono dessa frase é o meia Giovanni. Ele se lembra da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995. Depois de perder para o Fluminense por 4 a 1, no Rio, o time de Cabralzinho fez 5 a 2 em uma partida épica. Giovanni marcou dois gols e deu assistências para os tentos de Camanducaia e Marcelo Passos. O outro gol do Peixe foi marcado por Macedo.

Coincidentemente, o ex-atacante Túlio, carrasco do Botafogo naquele torneio, localiza no Pacaembu o gol mais importante de seus mil gols, contados por ele mesmo. "É uma pena que o Pacaembu seja deixado de lado. Foi lá que eu fiz o gol mais importante da minha vida. No ano que vem, serão 20 anos daquele título do Botafogo", diz o atacante Túlio, referindo-se ao título brasileiro de 1995, exatamente em cima do Santos de Giovanni. "O Pacaembu também foi a minha casa. Por um dia só, mas foi", diz o ex-atacante do Botafogo.