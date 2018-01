Ex-juiz: Palmeiras sofreu gol legal Já nos vestiários do Palestra Itália, jogadores e integrantes da comissão técnica do União Barbarense se desdobravam para explicar o lance que resultou no primeiro gol do time na vitória sobre o Palmeiras, por 4 a 2 ? a polêmica cobrança de falta. Segundo o técnico Paulo Comelli, a jogada foi ensaiada durante a semana e a primeira tentativa, na partida contra o Guarani, não deu certo. ?É preciso lembrar que a bola não precisa mais dar uma volta sobre si mesma para estar em jogo?, afirmou. ?O Gilson (Batata) tocou e a deixou em jogo. O Emerson podia tocar nela quantas vezes quisesse e ajeitou antes de chutar.? A versão foi confirmada pelo ex-árbitro e comentarista de TV Arnaldo César Coelho. ?O gol foi legal, legítimo!? sentenciou. ?Basta que o jogador toque na bola para colocá-la em jogo. Assim como o jogador do Barbarense se aproximou e a dominou, os do Palmeiras poderiam pegá-la e sair para o ataque.? Surpreendido pelas justificativas e esclarecimentos, o meia palmeirense Pedrinho confirmou a tese de que jogadores de futebol entendem pouco de regras. ?Para mim, foi um lance estranho. Não sabia dessas mudanças na regra?, reconheceu. Ao mesmo tempo em que lamentavam o resultado que deixou o Palmeiras no quarto lugar do grupo 1 do Campeonato Paulista, com 3 pontos, os atletas tentavam enaltecer a necessidade de esquecê-lo antes da estréia na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Operário de Várzea Grande (MT). Já o time de Santa Bárbara D?Oeste, que recebe o Rio Branco no domingo, está na vice-liderança da chave, com 6.