Ex-lanterna, Goiás tenta ficar invicto Embalado pela vitória de 3 a 1 sobre o Vasco da Gama, na quarta-feira, resultado que o tirou da zona de rebaixamento após 80 dias de isolamento na lanterna, o Goiás que domingo enfrenta o Paysandu, entrará em campo com a disposição de vencer. O jogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado às 16 horas no estádio Mangueirão, em Belém. O time goiano, que está há nove jogos sem derrota (3 vitórias e 6 empates), apresenta uma mudança tática onde deixa o 4-4-3 para atuar no esquema 3-5-2. "Pretendemos atuar com marcação forte e sair com rapidez parta o ataque", avisa o treinador Cuca, que tenta impor na equipe velocidade com toque de bola. O Goiás terá ainda terá mudanças na sua formação básica: O lateral Michel e o atacante Wando deverão ser substituídos por Gustavo e Gustavo Paulista. O ponteiro Araújo retorna após cumprir suspensão automática, e no meio-campo Simão volta em lugar de Cléber. Mas o Cuca, porém, costuma mudar o time a partir da escalação do adversário, momentos antes do jogo.