Aos 34 anos, Vidic, ex-Manchester United, anuncia aposentadoria

Um dos principais símbolos de uma era bastante vitoriosa do Manchester United no início do século está deixando os gramados. O zagueiro Nemanja Vidic anunciou nesta sexta-feira, através do site do clube inglês, sua aposentadoria aos 34 anos, dez dias depois de acertar sua rescisão contratual com a Inter de Milão.

Vidic marcou época no Manchester United por oito anos, formando uma das melhores duplas de zaga dos últimos tempos ao lado de Rio Ferdinand. Mas já na reta final de sua passagem pela Inglaterra, e posteriormente já com a camisa da Inter de Milão, as frequentes lesões o impediram de ter uma sequência e manter o mesmo bom nível dos anos anteriores.

"A hora de pendurar as chuteiras chegou para mim. As lesões que eu venho tendo nos últimos anos cobraram seu preço", declarou. "Eu gostaria de agradecer a todos os jogadores com quem atuei, todos os técnicos e comissões com quem trabalhei, e um grande 'obrigado' aos torcedores pelo apoio durante os anos."

Revelado pelo Estrela Vermelha e com passagens pelo Spartak Subotica e o Spartak Moscou, Vidic chegou ao Manchester United em 2006 e brilhou no clube. Nos oito anos que permaneceu por lá, conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês, um da Liga dos Campeões e outro do Mundial de Clubes.

O zagueiro foi contratado pela Inter em julho de 2014 e disputou 28 partidas pelo clube em sua primeira temporada, marcando um gol. No entanto, graças a diversos problemas físicos, sequer chegou a entrar em campo em 2015/2016, o que fez com que ele e o time italiano chegassem a um acordo para sua liberação na semana passada.