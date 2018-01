Ex-ministro é confirmado como novo presidente do Norwich na Inglaterra

Balls, de 48 anos de idade, é um torcedor de longa data do Norwich e estará nesta segunda-feira no Carrow Road Stadium, onde a equipe atuará em casa diante do Aston Villa pela rodada final do primeiro turno da competição nacional. O time ocupa hoje a 17ª posição do torneio, logo acima da zona de rebaixamento, e com isso precisa da vitória para respirar na sua luta para permanecer na elite.

O novo presidente do Norwich foi membro do parlamento britânico por dez anos a partir de 2005 e ocupou cargos importantes antes de ser derrotado nas eleições deste ano. Agora, entretanto, comemora o fato de estar à frente do clube que é uma de suas principais paixões.

"Minha primeira ambição era jogar pelo Norwich - a próxima melhor coisa é se tornar presidente. Grande honra e privilégio", escreveu Balls em sua página no Twitter.