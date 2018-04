Ex-namorada acusa Christian Lell de agressão após discussão

A ex-namorada do zagueiro alemão Christian Lell, do Bayern de Munique, acusou o jogador de agressão, após uma discussão envolvendo a posse de alguns cachorros. Esta é a informação dada pelo jornal Bild, segundo o qual Sarahsie, a quem o jogador conheceu nas férias de 2006, apresentou uma acusação à Polícia de Munique. Tudo aconteceu na última sexta, quando a mulher ligou para Lell e pediu que ele lhe desse as chaves de sua casa, pois queria pegar alguns objetos pessoais. O jogador pediu então permissão ao técnico Ottmar Hitzfeld para ir embora e seguiu para sua casa, onde aconteceu uma acalorada discussão pelos cachorros. O Bild informa que esta não é a primeira confusão envolvendo os dois, pois em fevereiro, quando ainda estavam juntos, eles brigaram em uma discoteca. O representante do Bayern, Uli Hoeness, disse estar convencido da inocência do jogador. O Bild descreve Lell, de 23 anos, como um dos maiores valores do futebol alemão, que tem como uma de suas maiores paixões seus dois cachorros lavradores.