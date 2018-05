Ex-Palmeiras e Grêmio, Barcos é anunciado pelo português Sporting

No último dia da janela para transferências na Europa, o Sporting, de Portugal, se mexeu e contratou um velho conhecido da torcida brasileira. O atacante argentino Hernán Barcos, de boas passagens por Palmeiras e Grêmio, foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do líder do campeonato nacional.

Barcos era mais um bom nome no futebol chinês, já que atuava no Tianjin Teda desde o início do ano passado. O Sporting não revelou quanto desembolsou para tirá-lo da Ásia e fazê-lo assinar por uma temporada e meia, mas anunciou que sua nova multa rescisória está estipulada em 60 milhões de euros.

Aos 31 anos, Barcos é a nova aposta do clube para o ataque e pode até renovar automaticamente por dois anos se agradar. Em sua nova equipe, o argentino deve brigar por posição com nomes como o do argelino Slimani e do costa-riquenho Bryan Ruiz.

Outro atacante do elenco do Sporting é o colombiano Teo Gutiérrez, mas a tendência é que ele deixe o clube em breve. A chegada de Barcos, aliás, seria justamente para repor a saída do ex-jogador do River Plate, que está em litígio com a diretoria e a comissão técnica. O Corinthians tem interesse em seu futebol e pode se beneficiar da chegada do argentino no Sporting para efetuar a transação.