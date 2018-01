Ex-palmeirenses são armas do Mogi O técnico do Mogi Mirim, Luís Carlos Winck, tem definido o time que enfrenta o Palmeiras no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Parque Antártica, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As novidades serão o meia Neto e o atacante Paulo Nunes, dois jogadores com passagens pelo adversário. Neto teve sua documentação regularizada e foi confirmado como quarto homem de meio campo. Ele já teve uma boa passagem pelo clube do interior paulista e não esconde de ninguém que se sente magoado por não ter sido aproveitado no clube em que foi revelado. Segundo o meio-campista, o técnico Jair Picerni sequer avaliou o seu desempenho antes de dispensá-lo. "Isso só foi um exemplo dentre alguns casos de jogadores revelados pelo Palmeiras, mas que só ganharam espaço em outros clubes. Fui tratado como moleque e agora o que mais quero é mostrar a minha qualidade dentro de campo" finalizou o jogador, que passou ainda por Ceará e Santa Cruz. Com a entrada de Neto no meio, o atacante Paulo Nunes, que vinha atuando recuado, passa a ser o companheiro de Cléber no ataque do Sapão. O "Diabo Loiro" entrará no lugar do atacante Dênis, artilheiro do time na competição, com seis gols. O jogador foi negociado na última quarta-feira com o Olympique Des Alpes, da Suíça. De qualquer maneira Dênis ficaria de fora dessa partida, já que teria de cumprir suspensão pela expulsão contra o Ceará na derrota por 2 a 1. O atacante, entretanto, não vem rendendo o esperado pela torcida. Depois de cinco jogos pelo Campeonato Paulista e outros três pela Série B do Brasileirão, Paulo Nunes ainda não conseguiu balançar as redes dos adversários. "Estou fazendo um esforço para marcar gol. Ele ainda não saiu, mas nada como um jogo contra o Palmeiras para desencantar", alfinetou Paulo Nunes. Além dos dois, o zagueiro Joel volta ao time após cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O capitão do Mogi era dúvida para a partida em virtude de dores na perna esquerda nos últimos dias, mas está confirmado.