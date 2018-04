Ex-parceiro, Diego aposta em sucesso de Robinho

Ex-parceiro de Robinho no Santos, o meia Diego, da Juventus, da Itália, afirmou nesta sexta-feira que aposta no sucesso do atacante que acaba de deixar o Manchester City por empréstimo para defender novamente o time da Vila Belmiro.

O jogador da equipe de Turim afirmou que Robinho segue com prestígio internacional, apesar do pouco sucesso que conseguiu fazer no Real Madrid e depois no clube inglês em sua passagem pelo futebol europeu.

"Um jogador como ele (Robinho) tem portas abertas em qualquer clube", afirmou Diego, em entrevista ao canal SporTV, justificando que "muitos fatores" podem ter atrapalhado o bom desempenho do amigo no futebol europeu.

"Pode ser sistema de jogo, filosofia de trabalho do treinador ou a própria preferência do treinador", disse o meio-campista, que desejou boa sorte a Robinho. "Que ele volte a ter aquela alegria que dá prazer no futebol."

Diego ainda lembrou que "todo mundo sabe que Robinho tem potencial" para voltar a apresentar o seu melhor futebol, futebol que hoje ainda garante lugar cativo do jogador no grupo de Dunga na seleção brasileira.

Ao mesmo tempo, Diego negou ter interesse em seguir a mesma trilha do companheiro no período que antecede a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. "Desde que vim para a Europa, não passa pela minha cabeça voltar ao futebol brasileiro, não neste momento", disse o atleta, que há tempos perdeu o espaço que chegou a conquistar na seleção brasileira.