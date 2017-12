Ex-presidente da Concacaf é extraditado para os Estados Unidos

Acusado de envolvimento no grande escândalo de corrupção da Fifa em 2015, o ex-presidente da Concacaf Alfredo Hawit foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos nesta quarta-feira. As autoridades do país europeu informaram que o ex-dirigente foi entregue a policiais norte-americanos, que o escoltariam no voo para Nova York.

Hawit estava detido em Zurique, acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de envolvimento no escândalo de corrupção da Fifa que já provocou a prisão de uma série de outros dirigentes de peso do futebol mundial, entre eles José Maria Marin, ex-presidente da CBF, que foi extraditado aos EUA depois de ficar meses preso na Suíça.

O hondurenho era vice-presidente da Fifa e presidente interino da Concacaf quando foi detido no dia 3 de dezembro do ano passado, em Zurique. Como resultado da investigação, o Comitê de Ética da Fifa suspendeu Hawit por 90 dias após a prisão, punição esta que segue em vigência.

Os dois antecessores do hondurenho na Concacaf, Jeffrey Webb e Jack Warner, também foram detidos pela Justiça depois da investigação norte-americana. Hawit é acusado de ter aceitado milhões de dólares em subornos relacionados à venda de direitos comerciais de torneios no futebol latino-americano.