Ex-presidente da Conmebol ganha alta de hospital e volta à prisão no Uruguai O ex-presidente da Conmebol Eugenio Figueredo, que está preso por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, recebeu alta neste sábado do hospital onde chegou a ser internado, em Montevidéu, no Uruguai, onde prestou depoimento na última sexta-feira. Após deixar o local, ele voltou à prisão, onde foi colocado depois de a juíza Adriana de los Santos aceitar o pedido feito pelo promotor Juan Gómez, que solicitou a detenção do ex-dirigente enquanto o mesmo estiver sendo processado.