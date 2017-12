Ex-presidente da Gaviões continua preso Dos seis torcedores do Corinthians detidos na noite de terça-feira por causa da invasão ao salão nobre do clube, onde acontecia a reunião do Conselho Deliberativo para a aprovação da parceria com a MSI, um não foi solto. Douglas Deúngaro, o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, ficou preso. Os computadores da Polícia acusaram que havia um pedido de prisão para Metaleiro por ele não ter pago pensão alimentícia para a ex-mulher. Do Parque São Jorge, o grupo de torcedores detidos foi levado para a 52ª Delegacia de Polícia, da Vila Carrão, onde permaneceu até às 3h30 da manhã. Boa parte dos cerca de 300 torcedores que estavam em frente ao clube resolveu seguir o comboio policial para pressionar os policiais. Queriam os amigos soltos. Nenhum sofreu maus tratos. Metaleiro foi transferido para a 18ª Delegacia de Polícia, também da Zona Leste da capital, onde até ontem à noite permanecia preso. Segundo informações da assessoria da Secretaria da Segurança Pública, o torcedor corintiano deverá ficar encarcerado na delegacia administrativa até que seus advogados providenciem a quitação da dívida da pensão alimentícia da ex-mulher. Metaleiro invadiu a reunião do Conselho do Corinthians para protestar contra o acerto com a MSI.