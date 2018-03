Ex-presidente da Uefa insinua Brasil foi favorecido em 94

O ex-presidente da Uefa Lennart Johansson insinuou nesta quinta-feira que o ex-presidente da Fifa João Havelange teria favorecido o Brasil na vitória sobre a Suécia por 1 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 1994. Segundo Johansson, Havelange teria pressionado para mudar de maneira irregular o árbitro que apitou a partida. "O árbitro foi trocado no último segundo por um sul-americano [o colombiano José Joaquín Torres] que mostrou o cartão vermelho a Jonas Thern. Isso foi estranho", assinalou Johansson em uma entrevista à revista sueca de futebol "Offside". O sueco Johansson, que presidiu a Uefa entre 1990 e 2007 e também foi vice-presidente da Fifa, acrescentou que circulou na ocasião um "rumor" sobre a escolha de Torres.O ex-presidente da Uefa afirmou que a troca não ocorreu da forma correta, e disse que "suspeita" que Havelange estava por trás da mudança. "Não nego que a entrada de Thern fosse merecedora do cartão amarelo, mas não do vermelho. Essa decisão influiu na partida. Thern era o capitão e sem ele o jogo não foi o mesmo", assegurou Johansson. O jogador sueco foi expulso da partida aos 18 do segundo tempo quando, a semifinal ainda estava em 0 a 0. O gol da vitória do Brasil foi marcado aos 35 minutos, com Romário. A Copa de 1994, disputada nos Estados Unidos, pôs fim a uma fila de 24 do Brasil sem o título mundial. A seleção levantou o troféu após bater a Itália nos pênaltis.